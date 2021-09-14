А от з економічними злочинами "вищого ґатунку" - за два місяці боротиметься Бюро економічної безпеки. Запуск відомства - на фінішній прямій. Зараз шукають кадри - аналітиків та детективів.

Та чи зможе новостворений БЕБ - змінити систему й вивести розслідування фінансових злочинів на новий рівень? Дізнавалася Ксенія Барвіненко.

У директора - 120, в аналітика - 70 тисяч гривень. Такі зарплати отримуватимуть співробітники Бюро економічної безпеки. Новий правоохоронний орган запустять до кінця листопада. Принаймні так стверджує колишній голова ДФС, а нині - директор БЕБ - Вадим Мельник. За його словами, для цього потрібно набрати мінімум 30% співробітників. На перших же етапах планують взяти понад дві сотні людей, це і співробітнки центрального апарату, і детективи з аналітиками. Останні ж стануть основою БЕБ.

Вадим Мельник, директор Бюро економічної безпеки:

Детективу напрямки буде вказувати аналітик, аналітик вираховуючи ключові ризики, буде спрямовувати куди йти детективу і далі підрозділи стратегічного планування, виробляють управлінське рішення, це кримінальне провадження, чи рекомендація органам влади, щодо змін в нормативних документах, чи рекомендація депутатам, щодо змін в законодавстві.

У Бюро працюватимуть чотири тисячі співробітників, із них три тисячі - аналітики й детективи. Набиратимуть їх за конкурсом, який оголосять незабаром. Бюро розслідуватиме економічні злочини й має ліквідувати податкову міліцію та відповідні підрозділи СБУ й Нацполіції. Таким чином має зменшитись тиск на бізнес та припинитися маски-шоу. На фінансування Бюро в бюджеті на наступний рік заклали 600 мільйонів гривень, але директор БЕБ упевнений, якщо цього не вистачить, найімовірніше, правоохоронцям грошей додадуть.