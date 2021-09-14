В Україні створять Бюро економічної безпеки [ Редактировать ]
А от з економічними злочинами "вищого ґатунку" - за два місяці боротиметься Бюро економічної безпеки. Запуск відомства - на фінішній прямій. Зараз шукають кадри - аналітиків та детективів.
Та чи зможе новостворений БЕБ - змінити систему й вивести розслідування фінансових злочинів на новий рівень? Дізнавалася Ксенія Барвіненко.
У директора - 120, в аналітика - 70 тисяч гривень. Такі зарплати отримуватимуть співробітники Бюро економічної безпеки. Новий правоохоронний орган запустять до кінця листопада. Принаймні так стверджує колишній голова ДФС, а нині - директор БЕБ - Вадим Мельник. За його словами, для цього потрібно набрати мінімум 30% співробітників. На перших же етапах планують взяти понад дві сотні людей, це і співробітнки центрального апарату, і детективи з аналітиками. Останні ж стануть основою БЕБ.
Вадим Мельник, директор Бюро економічної безпеки:
Детективу напрямки буде вказувати аналітик, аналітик вираховуючи ключові ризики, буде спрямовувати куди йти детективу і далі підрозділи стратегічного планування, виробляють управлінське рішення, це кримінальне провадження, чи рекомендація органам влади, щодо змін в нормативних документах, чи рекомендація депутатам, щодо змін в законодавстві.
У Бюро працюватимуть чотири тисячі співробітників, із них три тисячі - аналітики й детективи. Набиратимуть їх за конкурсом, який оголосять незабаром. Бюро розслідуватиме економічні злочини й має ліквідувати податкову міліцію та відповідні підрозділи СБУ й Нацполіції. Таким чином має зменшитись тиск на бізнес та припинитися маски-шоу. На фінансування Бюро в бюджеті на наступний рік заклали 600 мільйонів гривень, але директор БЕБ упевнений, якщо цього не вистачить, найімовірніше, правоохоронцям грошей додадуть.
по теме
Бюро розслідуватиме економічні злочини й має ліквідувати податкову міліцію, та відповідні підрозділи СБУ та Нацполіції.
Юрий Ехануров рассказал, как развитие экономики Украины тормозится из-за давления силовиков на бизнес.
У Нацполіції встановили - він причетний до збуту наркотиків і відмивання коштів на території країн Євросоюзу. Там його засудили до 10 років ув'язнення.
Під час трусу в його будинку виявили нарколабораторію, посіви конопель та майже півсотні пакетів із готовим товаром. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи.
Країни-лідери, з яких українці пересилають додому гроші: США, Ізраїль та Італія.