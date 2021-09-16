Четверо українських військових загинули та 36 були поранені внаслідок ворожих обстрілів від початку вересня.

На цьому, під час засідання форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, наголосили представники місії України при організації. Загалом, від початку дії режиму припинення вогню, з 27 липня минулого року, загинули 58 українських захисників. Ще понад 220 бійців були поранені.

Незаконні збройні формування протягом цього періоду понад пів тисячі разів застосовували заборонену зброю - артилерію, танки та міномети, зокрема йдеться у звіті.