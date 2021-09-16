ВООЗ припинила процес схвалення російської вакцини від COVID-19 [ Редактировать ]
Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово припинила процес схвалення російської вакцини від коронавірусу "Спутнік V". Про це заявив помічник директора Панамериканської організації охорони здоров'я при ВООЗ - Жарбас Барбоса.
За його словами, представники ВООЗ під час інспекції виявили, що одна з фабрик, де виготовляють препарат, не відповідає новій практиці виробництва. Зрушень не буде, поки росіяни не усунуть всі невідповідності та не відбудеться нової перевірки. Заявку на схвалення "Спутніка" РФ передала до ВООЗ ще в січні. Для реєстрації в ЄС Європейська агенція з лікарських засобів вимагає від Росії додаткових даних про їхній препарат.
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