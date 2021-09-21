На півночі Польщі перекинувся автобус з дошкільнятами. З'їжджаючи на узбіччя, водій не впорався з керуванням, і машина злетіла з дороги.

У салоні перебували 31 дитина та вихователі. Травмувалися четверо дорослих. У дітей небезпечних ушкоджень немає. Але усіх пасажирів доправили до лікарні, щоб їх оглянули медики.