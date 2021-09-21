Автобус з дошкільнятами перекинувся у Польщі [ Редактировать ]
На півночі Польщі перекинувся автобус з дошкільнятами. З'їжджаючи на узбіччя, водій не впорався з керуванням, і машина злетіла з дороги.
У салоні перебували 31 дитина та вихователі. Травмувалися четверо дорослих. У дітей небезпечних ушкоджень немає. Але усіх пасажирів доправили до лікарні, щоб їх оглянули медики.
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