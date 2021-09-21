Аd-ская смесь: половина рынка "мочевины" AdBlue в Украине признана некачественной [ Редактировать ]
Эксперты Института потребительских экспертиз впервые провели исследование "мочевины" для дизельных авто. Половина из проверенных образцов оказались за гранью требований стандартов. Об этом свидетельствуют данные исследования.
В последнее время на заправках массово стали появляться отдельные колонки под "мочевину". Эксперты уверяют - если реагент не качественный, эта недорогая жидкость способна вывести из строя топливную систему, ремонт которой на дизельных авто может составлять многие тысячи долларов. Кроме того, мы все дышим воздухом, в который из-за не качественных компонентов попадают опасные окислы, что чревато различными заболеваниями.
Многие игроки топливного рынка уже ввели AdBlue в свой ассортимент. При этом, как правило, на каждой из сетей предлагается один, эксклюзивный, вариант, выбора нет. Что касается производителей, то самыми крупными украинскими являются завод CrossChem, расположенный в Киевской области в селе Зуровка, и совместное украинско-британское предприятие AZMOL-ВР.
Группа БРСМ-Нафта сама производит реагент для продажи в своей сети. Но важно отметить, что этот продукт называется EcoBlue. Он производится по собственным ТУ, и не является запатентованным реагентом AdBlue.
На остальных заправках предлагают импорт, в основном из Польши. В исследовании, помимо образцов украинского производства, "под прицел" попали реагенты Noxy (ОККО), Gaschema (Socar) и М-стандарт (Marshall), выпущенных в Польше, Литве и Беларуси соответственно.
Но, под видом специальной автомобильной жидкости, некоторые производители вполне могут предлагать раствор сельскохозяйственного карбамида, разбавленного простой водой, а это прямой путь к смерти катализатора. Поэтому заправлять желательно проверенный продукт, ведь иначе экономия может обойтись очень дорого.
Стоит признать, что по основным параметрам производители стараются уложиться в нормативы. Самими каченными и безопасными для эксплуатации эксперты признали мочевину от AZMOL-ВР и CrossChem. По всем тестируемым параметрам AdBlue этих производителей соответствуют всем нормам ISO 22241.
Следом за ними идет БРСМ-Нафта, но здесь концентрация натрия превышает допустимую норму более чем в 3 раза, из-за чего качественной ее назвать нельзя. Такие показания могут говорит о том, что при производстве плохо очищают воду, которую используют для реагента, а соли из такой воды могут забить поры катализатора.
В образцах от Gaschema и М-стандарт отмечены повышенное значение биурета (карбамилмочевины), что может косвенно указывать на использование низкокачественного сельскохозяйственного сырья. У Gaschema также завышена массовая концентрация альдегидов, магния и натрия, норма которого в 3 раза превышена и у БРСМ-Нафта.
Все эти примеси отрицательно повлияют на работу катализатора, что в целом приведет к снижению его эффективности, а впоследствии вся польза от системы очистки отработанных газов. При значительном превышении нормы примесей может даже произойти накопление известковых отложений, которые закупорят блок SCR, а впоследствии и всю выхлопную систему. Что особенно актуально, если обратить внимание на массовую концентрацию кальция у Gaschema, здесь она превышает норму в 40 (!) раз.
Заявления о соответствии стандартам дают все, но как показывает тест, реагенты украинского производства значительно превосходят импортные аналоги, при этом цена значительно дешевле зарубежных визави.
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