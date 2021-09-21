Стабільна гривня, зменшення держборгу та рекордне зростання ВВП. У парламенті презентували проєкт бюджету на наступний рік. Які цифри заклали в головний фінансовий документ і чи сподобались міністерські розрахунки депутатам, розкаже Ксенія Барвіненко.

Бюджет інвестицій... у людину, країну, майбутнє. Таке цьогорічне гасло головного фінансового документа держави. Його в парламенті презентував міністр фінансів Сергій Марченко. Обіцяє стабільну гривню, долар за 28,6, мінімальну зарплату - 6 700, рекордне зростання ВВП - до трьох з половиною відсотків і зменшення державного боргу.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Витрати за державним боргом у 2022 році скоротяться на 48 млрд гривень і передбачені в сумі 574 млрд гривень, з яких на погашення боргу - 393 млрд, на обслуговування - 181 млрд. У 2022 році найважливіший пріоритет - медики, які перебувають на передовій боротьби з ковідом, військові, які захищають Україну, ветерани війни, яким ми, безперечно, вдячні за відвагу та мужність.

193 мільярди гривень хочуть спрямувати на медичну галузь. З них 22 мільярди - на боротьбу з ковідом і шість мільярдів - на вакцини. Обіцяють підвищити зарплати лікарям, мінімальна - 20 тисяч гривень. І додати грошей на оборонний сектор: понад 70 мільярдів на зарплати, більш ніж 30 - на озброєння, і п'ять з половиною мільярдів на житло для учасників АТО. Та у фракціях остерігаються, що до військових гроші можуть не дійти.

Ірина Геращенко народний депутат, "Європейська Солідарність":

Це знову-таки бюджет поліцейської держави. Там закладено на безпекову сферу. А безпекова сфера - туди належать СБУ, ДБР, Нацгвардія, Нацполіція, де зарплати зростають. Це правда. Українська армія знову живе за залишковим принципом.

Та й загалом міністерські розрахунки депутатів не вразили, зокрема обіцяне підвищення пенсій.

Михайло Цимбалюк народний депутат, "Батьківщина":

Пенсія зросте всього-на-всього приблизно на 100 грн. Враховуючи інфляційні процеси, збільшення цін на продукти харчування, на деякі навіть утричі, то за нову пенсію пенсіонери не зможуть навіть купити те, що вони купляли минулого року.

Та, попри критику, документ взяли до роботи. Оптимістичніше депутати сприйняли пропозицію спростити доступ тяжкохворих пацієнтів до інноваційних ліків. Нині пацієнтам доводиться діставати препарати самотужки й витрачати на це мільйони гривень, тепер цю справу на себе візьме держава і купуватиме дорогі ліки у виробників.

Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку:

Домовляються з виробником отримувати велику партію для пацієнтів і мати додатковий дисконт. Грубо кажучи, це бізнес, значно дешевше, ніж через аптеку продається з усіма націнками. Дисконт може бути від 20 до 50 %, це в рази зменшить вартість лікування.

Дорогі ліки отримають не лише онкохворі, а й орфанні пацієнти. Люди з рідкісними захворюваннями, лікування яких коштує мільйонів гривень.