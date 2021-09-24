На Одещині четверо кримінальників залякували і викрадали людей [ Редактировать ]
На Одещині правоохоронці ліквідували злочинне угруповання. У місті Южне четверо кримінальників залякували і викрадали людей. Вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно.
Учасників банди затримали, коли ті намагались вивезти в багажнику чоловіка. Його змушували переоформити землю вартістю 200 тисяч гривень за погашення вигаданого боргу. Наразі слідство встановлює інші факти вимагання і знущань.
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