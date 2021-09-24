Закроют ли транспорт в Киеве в локдаун: в КГГА дали ответ [ Редактировать ]
В случае введения в столице Украины локдауна, власти рассчитывают, что закрытия транспорта получится избежать. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В случае локдауна, для транспорта готовят электронные пропуска.
Что касается ограничений, мы уже анонсировали, если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, достаточно большое и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт.
Ранее в Украине обнародовали главное условие введения локдауна.
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