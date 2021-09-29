Папа Римський збирається відвідати Україну [ Редактировать ]
Папа Римський Франциск планує відвідати Україну наступного року. Про це повідомляє Католицьке інформаційне агентство. Водночас точну дату візиту понтифіка наразі не називають.
За всю історію очільник Ватикану приїжджав до України лише одного разу. 2001-го року нині покійний Іоан Павло Другий відвідав Київ і Львів.
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За всю історію, очільник Ватикану приїжджав до України лише одного разу. 2001-го року нині покійний Іоан Павло Другий відвідав Київ і Львів.
Про це повідомляє Католицьке інформаційне агентство. Водночас точну дату візиту понтифіка наразі не називають.
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