Велика Британія потерпає від паливної кризи [ Редактировать ]
Паливна криза частково паралізувала життя у Великій Британії. Черги на заправках не зменшуються. Автівки провокують затори на дорогах, а багатьом банально не вистачає бензину. Серед них навіть працівники машин швидкої допомоги. На власному досвіді відчула ситуацію Світлана Чернецька.
Черга на цій автозаправці утворилася ще о четвертій ранку щойно завезли пальне. І тепер розтягнулася на кілька кілометрів. Сусідні АЗС взагалі не працюють - бензоколонки порожні.
Ідріс Сегманам, водій:
Це вже третій день, як я сюди приїжджаю з надією заправитися. І якщо минулі рази бачив довжелезні черги і розвертався, то тепер мушу чекати, бо пальне вже майже на нулі, мушу заповнити бак сьогодні.
Години очікування і ще невідомо, чи вистачить пального усім.
Ліндсі Гарпер, головна медсестра закладу з догляду за смертельно хворими пацієнтами:
Ми їдемо до пацієнта, який скаржиться на невимовний біль. У нас немає часу чекати годинами на заправці.
Особливо важко доводиться соціальним працівникам, як Ліндсі. Вона доглядає за смертельно хворими, які хочуть дожити свій вік не в лікарні, а вдома.
Ліндсі Гарпер, головна медсестра закладу з догляду за смертельно хворими пацієнтами:
У мене ця ситуація викликає паніку. Бо я думаю про пацієнта, про їхню сім'ю, яка у відчаї і потребує моєї допомоги. Для нас дуже важливо швидко приїхати на виклик, а для цього необхідне пальне в автівці.
Паливна криза розгорілася в Британії минулого тижня. Коли почалися тимчасові закриття АЗС через брак водіїв бензовозів. Це одразу спровокувало паніку серед населення. Хоча, насправді, палива в країні вистачає і якби люди не запасалися на потім, це були б радше невеликі незручності, аніж масштабна криза.
Квасі Квартенг, міністр з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великої Британії:
Ситуація потроху стабілізується. Люди зрозуміли, що це минеться і почали поводитися відповідально. Тож ми зараз робимо усе можливе, щоби забезпечити необхідну кількість водіїв вантажівок.
Наразі в країні не вистачає понад сотні тисяч далекобійників. Ситуація загострилася після брекзиту, коли багато європейців виїхали з Британії через зміну умов праці та проживання. Уряд вже готує солдатів для допомоги з постачанням бензину. Вони проходять пришвидшений курс з безпеки водіння вантажівок з хімічними речовинами. Також планується видача 5 тисяч тимчасових віз іноземним далекобійникам.
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