Українські туристи розбилися на автівці у Польщі [ Редактировать ]
Смертельна троща з українцями у Польщі. Поблизу містечка Жгув автівка з нашими співгромадянами влетіла в електроопору і розкололася навпіл.
Двоє чоловіків та жінка загинули на місці, ще одну українку ушпиталили. Усім від 23 до 25 років. За інформацією польської поліції, наші громадяни подорожували країною і їхали у напрямку Катовиці. Попередньо, водій не впорався з кермуванням. Розслідуванням аварії займається місцева прокуратура.
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Троща сталася напередодні пізно ввечері поблизу населеного пункту Жгув. Ще одна українка перебуває в лікарні.
Постраждали тридцять п'ять наших громадян. Водій туристичного автобуса загинув на місці.
За попередніми даними водій автомобіля BMW, яким подорожували українці у напрямку Катовіце, не впорався з кермуванням. Авто на великій швидкості зіткнулося з електроопорою.
Смертельна троща в елітному передмісті Києва, Козині, сталася о шостій ранку. Дорога на цій вулиці в цей час практично порожня. Як розповідає водій вантажівки - учасник ДТП, він приїхав сюди за сміттям. Зупинився, встановив в тридцяти метрах від машини аварійний знак і почав розвертатися.
Там мікроавтобус із сезонними робітниками протаранив вантажівку, а потім влетів в причеп Камазу. Водій та три пасажири бусу загинули миттєво, ще сімох людей забрала швидка. В усіх травми різного ступеню.