Смертельна троща з українцями у Польщі. Поблизу містечка Жгув автівка з нашими співгромадянами влетіла в електроопору і розкололася навпіл.

Двоє чоловіків та жінка загинули на місці, ще одну українку ушпиталили. Усім від 23 до 25 років. За інформацією польської поліції, наші громадяни подорожували країною і їхали у напрямку Катовиці. Попередньо, водій не впорався з кермуванням. Розслідуванням аварії займається місцева прокуратура.