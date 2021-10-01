Фінляндія вакцинуватиме норок проти ковіду [ Редактировать ]
Фінляндія, першою у Євросоюзі, вакцинуватиме норок проти ковіду. Експериментальний препарат майже рік розробляли в місцевій Асоціації заводчиків хутрових звірів, разом із науковцями Гельсінського університету.
Нагадаю, раніше зараження норок коронавірусом зафіксували в Данії, Греції, Італії, Швеції та країнах Балтії. У Данії, яка була найбільшим світовим постачальником хутра норок, вирішили знищити усіх тваринок на фермах - їх було щонайменше 15 мільйонів. Усе, аби запобігти ймовірній передачі вірусу людям.
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