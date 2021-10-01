Ціна на газ в Європі наблизилася до рекордних 1200 доларів за тисячу кубів.

США закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну. З таким зверненням виступив посол Сполучених Штатів у РФ Джон Салліван.

І додав - якщо Кремль відмовиться, США поставлять під сумнів російські обіцянки про постачання газу до ЄС для забезпечення енергетичної незалежності блоку. Зазначу, що вже сьогодні ціна на газ в Європі наблизилася до рекордних 1200 доларів за тисячу кубів.

Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію "Північний потік-2".