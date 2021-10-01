Посол США закликав Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну [ Редактировать ]
США закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну. З таким зверненням виступив посол Сполучених Штатів у РФ Джон Салліван.
І додав - якщо Кремль відмовиться, США поставлять під сумнів російські обіцянки про постачання газу до ЄС для забезпечення енергетичної незалежності блоку. Зазначу, що вже сьогодні ціна на газ в Європі наблизилася до рекордних 1200 доларів за тисячу кубів.
Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію "Північний потік-2".
по теме
США закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну. З таким зверненням виступив посол Сполучених Штатів у РФ - Джон Салліван.
Ціна газу в Європі встановила новий рекорд - тисячу 100 доларів за тисячу кубів. Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС.
Глава концерну Uniper Клаус-Дітер Маубах зазначив - вважає, що сертифікація газопроводу затягнеться настільки, що цієї зими через "Північний потік-2" газ проганяти не почнуть.
Американське представництво зазначило - Кремль завів перемовини щодо миру в глухий кут і намагається просувати, цитую, "хибний наратив, що військовий конфлікт на Донеччині є внутрішнім".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з Угорщиною. За його словами, офіційний Київ попри всі розбіжності продовжує співпрацю з Будапештом.