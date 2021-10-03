"Слуги народу" зібрали більше ста п'ятдесяти голосів за відкликання Дмитра Разумкова з посади [ Редактировать ]
І якщо історія з арештом Саакашвілі лише набирає обертів, доля іншого українського політика - Дмитра Разумкова, схоже, вже вирішена. Принаймні, президент сьогодні у Трускавці заявив - що він уже, цитую, "не член команди". А слуги - зібрали більш як 150 підписів, необхідних для початку процедури відкликання.
Я нагадаю, два роки тому Разумков прийшов до політики разом із командою президента. І до початку цього політичного сезону серйозних претензій до нього не було. Принаймні, їх не виносили у публічну площину. А от каталізатором конфлікту - стала деолігархізація. Спікер відкрито критикував законопроєкт, і перед другим читанням надіслав його у Венеційську комісію. Тож останній місяць чутки про його відставку активно ходили кулуарами. Зрештою, Дмитра Разумкова не запросили на з'їзд фракції у Трускавці. Сам він прокоментував це так:
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
У мене не було конфліктних ситуацій з фракцією, тим більше - я не був запрошений на фракцію, про те, щоб про щось поговорити. Думаю, що просто була задача - Давід Георгієвич її виконав. Свою позицію я буду відстоювати. І публічно, якщо треба - на фракцію прийду. Я думаю, я зможу відповісти на кожне запитання. І кожному колезі.
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