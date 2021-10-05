Британські солдати сіли за кермо бензовозів. Армія допомагає країні впоратися із паливною кризою. Нестача бензину та дизелю на заправках триває вже другий тиждень. Особливо складна ситуація у Лондоні. Подробиці розповість Світлана Чернецька.

Під яскравим захисним вбранням можна розгледіти камуфляж. Це солдати та офіцери британської армії хазяйнують на паливному складі. Криза в країні сталася не тому, що пального не вистачає. А тому, що немає кому везти його на заправні станції. Тож армійці пройшли експрес-тренування з перевезення небезпечних речовин і тепер сідають за кермо бензовозів. Бо понад тиждень ситуація в країні критична. Доходить до бійок за дорогоцінні краплини пального.

Грейс Ендрюс, жителька Лондона:

Ситуація просто жахлива. У мене закінчився бензин ще в суботу, й відтоді я не можу заправитися. Тож не дивно, що вже не стримую емоцій. Мені треба відвезти дворічну дитину в садок, у мене дві роботи, мені потрібно мати хоча б щось у баку.

Паливна криза назрівала ще з початку року. Адже чимало європейців-далекобійників залишили Британію після брекзиту. За нових умов працювати їм стало невигідно. А серед місцевих ця професія не надто популярна - довгі години роботи далеко від дому, не надто комфортне життя на колесах та й зарплати не вражаючі.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми не хочемо повернутися до ситуації, коли автоперевезення підтримуються низькооплачуваною імміграцією. Адже це означало, що зарплати не зростали, не покращувалися стандарти якості роботи. Тож ми хочемо побачити поліпшення всіх цих критерїів.

І обіцянки влади вже подіяли. У навчальних центрах для водіїв вантажівок на 50% більше охочих пройти перекваліфікацію. Серед них навіть пілоти і юристи.

Доренс Болтон, директор Національного центру водіння:

Це божевілля, наші телефони просто розриваються від дзвінків. І ми робимо все можливе, щоб якомога швидше відправити їх на дорогу. Ми дуже завантажені. Практика та іспити тривають з ранку до ночі.

Паливна криза вже йде на спад. Але це аж ніяк не єдина галузь, що потерпає від нестачі далекобійників.

Дефіцит водіїв вантажівок зачепив чи не всі сектори економіки. А найбільше - роздрібну торгівлю. У магазинах не вистачає то молока, то свинини, то ліків. І найближчим часом перебої з постачанням продуктів не вирішаться.