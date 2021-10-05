Шмыгаль объяснил, как в Украине планируют удержать низкие цены на газ [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Газ в Европе продолжает дорожать, но в Украине власти рассчитывают удержать тарифы для населения до конца отопительного сезона. Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что газа в хранилищах хватит до конца зимы. Об этом он рассказал в интервью Lb.ua.
В хранилище у нас сегодня есть чуть более 18,5 млрд кубов. Это больше, чем в предыдущие годы... Часть газа закупалась по цене 3−4 грн. Часть сейчас закачивается уже дорого - по 18 грн. Часть - это собственная добыча. Этот микс позволяет удержать до весны цену, которая установлена в контракте.
Ранее глава правительства пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.
Есть годовой контракт - 7,96 грн цена от "Нафтогаза". Цена неизменна до 1 мая. 7,42 грн - стоимость трехлетнего контракта на год для теплокоммунэнерго. В парламенте меня спрашивали про ОСББ. ОСББ находится там же, где и люди, потому что это объединение людей, как физические лица они получают газ для котельных по той же цене.
Шмыгаль сообщил, что власти готовят меморандум между правительством, "Нафтогазом" и представителями местного самоуправления, где для бюджетных учреждений зафиксируют цену газа 11,2 грн за кубометр.
У нас есть 201 теплокоммунэнерго, и, конечно, каждый мэр имеет также свою бюджетную сферу - больницы, школы, где тоже надо обеспечить прохождение отопительного сезона. Диалог с мэрами длится еще с прошлой зимы... Мы готовы выделить 30-32 млрд, которые пойдут на погашение задолженности в разнице тарифов за предыдущие периоды. Это позволит теплокоммунэнерго рассчитаться с долгами за газ.
С 1 мая 2021 года бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. Еще в конце апреля "Нафтогаз" и другие поставщики обнародовали цены сразу на год - до 30 апреля 2022 года. Местные газсбыты все равно обязаны публиковать прайсы ежемесячно, ведь они не имеют права только повышать цену в течение года, а снижать тариф можно.
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
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