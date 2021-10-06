В Днепре агрессивная женщина устроила погром у себя дома и сожгла все сбережения. Об этом сообщает "Информатор.Днепр".

Инцидент произошел в многоэтажном доме по улице Кожемяки. 46-летняя женщина била посуду, разбрасывала вещи, а затем сожгла 50 тыс. грн и $1,5 тыс., заявив что ей приказали сделать это "голоса в голове".

В квартире на 8-м этаже, где буйствовала неадекватная женщина, в одной из комнат был разведен открытый огонь, а в другой находился маленький ребенок. Женщину пытался успокоить ее супруг и сестра.

В итоге сестра была вынуждена вызвать полицию и медиков, которые госпитализировали женщину. Малыш остался с ее сестрой.

Напомним, что на днях в Киеве голый неадекват изрезал парня "розочкой".