Модний показ перетворили на еко-протест [ Редактировать ]
У тренді - захист довкілля. Активісти перервали модний показ "Louis Vuitton" у Парижі. На подіум разом із моделями вийшла екоактивістка. Дівчина дефілювала з банером, на якому було написано: "споживацтво дорівнює вимиранню".
Акція тривала недовго - дівчину схопили охоронці й вивели із зали. Після інциденту показ мод відновили. Активісти, які влаштували акцію, виступають проти тенденції оновлювати колекції й заохочувати споживачів купувати більше.
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На подіум, разом з моделями, вийшла еко-активістка. Дівчина дефілювала з банером, на якому було написано, що споживацтво дорівнює вимиранню.
Дівчина дефілювала з банером, на якому було написано, що споживацтво дорівнює вимиранню. Акція тривала недовго - дівчину схопили охоронці і вивели з зали.
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