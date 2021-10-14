Україна стала другою в Європі за смертністю від ковіду [ Редактировать ]
Україна опинилася на другому місці в Європі за показниками смертності від ковіду.
412 наших співвітчизників померли від ускладнень за минулу добу. Нових випадків зареєстровано майже 19 тисяч. Одужали - без малого 8 тисяч людей...
Натепер на межі "червоної зони" карантину опинилися Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області.
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Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні державної комісії. Тож 15 жовтня в області почнуть діяти найсуворіші карантинні обмеження.
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