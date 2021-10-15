Польща витратить мільйони євро на паркан з Білоруссю [ Редактировать ]
350 мільйонів євро витратить Польща на спорудження паркану на кордоні з Білоруссю. Таке рішення ухвалив сейм країни. Від серпня польські прикордонники повідомляють про рекордну кількість спроб незаконно проникнути в країну. Переважно це вихідці з Іраку та Афганістану.
Загальна протяжність польсько-білоруського кордону становить 418 кілометрів. Міноборони вже почало зводити загорожу з колючого дроту заввишки два з половиною метри. Нині встановили понад 80 кілометрів паркану.
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