Окупаційна влада Криму стирає українську та кримськотатарську ідентичність – гендиректорка ЮНЕСКО [ Редактировать ]
Тим часом, за оцінками світової спільноти, ситуація з правами людини в тимчасово окупованому Криму гіршає.
Про це йдеться в доповіді генеральної директорки ЮНЕСКО Одре Азуле. За її словами, окупаційна влада півострова систематично вдається до політичних переслідувань, культурних та релігійних утисків.
А так званий освітній процес окупантів стирає українську та кримськотатарську ідентичність. Також російська влада активно розграбовує кримські культурні пам'ятки та незаконно проводить археологічні розкопки, йдеться у звіті ЮНЕСКО.
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