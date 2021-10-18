Бензин як розкіш. Рекордно високі ціни на газ у Європі спричинили й стрімке здорожчання нафти. А отже - й пального на заправках. Так дорого воно не коштувало в ЄС уже багато років.

У новій реальності водії одних країн їздять заправлятися через кордон до сусідів, а інші з острахом чекають на можливе запровадження талонів. З подробицями - Тетяна Логунова.

Один євро 57 центів за літр дизелю, бензин - ще дорожчий. Майже на 20 центів за літр. Ціни на пальне в Німеччині б'ють рекорди. Востаннє так дорого німецькі водії заправлялися 10 років тому.

Мануель, житель Німеччини:

Я вже відчув це подорожчання на власному гаманці. Ціни зростають, а зарплати - ні. Такого не має бути!

Петра, жителька Німеччини:

Обурлива ситуація. На пальному заробляють не АЗС, а держава. Думаю, новий уряд, щойно з'явиться, має втрутитися в цю ситуацію.

Це справді так. Майже сімдесят відсотків вартості літру пального в Німеччині - становлять податкові збори. Держава обкладає дизель і бензин податками на енергію, викиди вуглекислого газу й додану вартість. А виторг з того вкладає в будівництво та ремонт доріг і розвиток інфраструктури. Тож експерти закликають уряд негайно розробити механізм стримування цін. Пропозиція така: якщо пальне дорожчає до двох євро за літр, держава одразу зменшує податкове навантаження.

Ну а доки політики думають, люди намагаються заощадити. Так, наприклад, німці, які живуть на кордоні з Австрією і Чехію, заправляються в сусідів. Тамтешні ЗМІ повідомляють - цими вихідними на чеських і австрійських АЗС стояли довгі черги з автівок із німецькими номерами.

Дорожчає пальне й у Франції, де бензин і дизель теж обкладають високими податками. Але французький уряд вже заявив - зменшувати їх не планує.

Бруно Ле Мер, міністр фінансів Франції:

Деякі кажуть, що ми повинні знизити податки на пальне. Я ж вважаю, що це хибний шлях. Зменшення вартості літру бензину на один цент коштуватиме бюджету пів мільярда євро, а водії цієї різниці взагалі не помітять. А ще це буде несправедливо. Адже однакову компенсацію від держави отримають власники машин із повним приводом і люди, які мають маленькі автівки й користуються ними лише, щоб доїхати до роботи.

Натомість французький уряд планує запровадити ваучери на пальне. І роздавати їх малозабезпеченим.