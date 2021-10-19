Британські підлітки не мають просити дозволу в батьків аби вакцинуватися від ковіду [ Редактировать ]
Наступними в Україні планують вакцинувати підлітків. І тут може стати в нагоді досвід Великої Британії. Там імунізація дітей від 12 до 15 років уже триває. І цей процес дуже непокоїть владу, бо щеплюються підлітки надто повільно. Хоча ін'єкцію вони можуть зробити просто у школі й навіть не просити для цього дозволу в батьків. У чому проблема? - з'ясувала Світлана Чернецька.
Вакцинація підлітків у Великій Британії розпочалася лише місяць тому. Щеплення проводять безпосередньо у школах. Уряд вважає, що у такий спосіб зможуть охопити максимальну кількість дітей за найкоротший термін. Утім, сподівання влади не виправдалися.
Браян Фергюсон, дослідник з імунізації Кембриджського університету:
Проблема в тому, що на цей момент імунізація підлітків відбувається дуже кволо. А водночас бачимо значне збільшення випадків інфікування коронавірусом у цій віковій групі. Тож необхідно змінювати підхід до організації процесу.
Наразі батьківська згода для вакцинації дітей - не обов'язкова. Хоча й рекомендована. Але навіть якщо мама чи тато проти - підліток може наполягти на щепленні, і слово дитини тоді стає вирішальним.
Саллі Катлер, керівниця програми з вакцинації в навчальному закладі:
Підлітки й молодь - дуже складна вікова група для нас. Бо вони бачать і чують дуже багато неправдивої інформації в соціальних мережах. Очевидно, що це викликає в них сумніви й переживання.
Через нерішучість підлітків школи продовжують стикатися з перебоями в навчанні, коли цілі класи змушені зачинятися на карантин. Але окрім цього, діти провокують подальше поширення ковіду країною.
Лоренс Янг, вірусолог університету Ворвіка:
Найбільше занепокоєння викликає можливість ідеального шторму взимку. Бо до ковіду додадуться інші респіраторні вірусні інфекції та грип. І це відобразиться не лише на школах, але й на нашій системі охорони здоров'я. Переживаю, що осінь та зима будуть дуже-дуже складними.
Зараз влада розглядає можливість вакцинувати дітей у центрах імунізації, на додачу до шкіл. Можливо це пришвидшить процес. Наразі лише один із шести англійських підлітків отримав щеплення препаратом проти коронавірусу.
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