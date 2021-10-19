Його називають чи не найсильнішим у природі афродизіаком

Десятки тисяч євро за один гриб. На Буковині місцевий житель вирощує дорогий делікатес - трюфелі. Першого врожаю чоловік чекав десяток років. Як йому все ж таки вдалося добитися результату, розпитували наші кореспонденти.

Дванадцять років тому Михайло Козьма вирішив вирощувати трюфелі. Закупив посадковий матеріал... І вирушив у ліс саджати гриби... Та врожаю довелося чекати майже десять років. Найкраще ці гриби ростуть у лісі - у корінні дерев.

Михайло Козьма, житель села Брусниця:

Його любимі місця - бук, дуб, граб, горішник, фундук, ліщина. Знаючи, де ви посадили під землею, грибники збирають білі гриби, опеньки, а трюфелі не бачать - знаєте тільки ви, тому що він під землею.

Росте делікатес на глибині близько двадцяти сантиметрів. І якщо не знати де шукати, знайти майже неможливо. Ми разом із Михайлом вирушаємо до лісу, що неподалік від його будинку, на пошуки... І ось він помічає знайоме горіхове дерево.

Прогортаємо листя і викопуємо, руками. От, бачите, витягаємо, получається, трюфель.

Нам пощастило знайти великий білий трюфель. Він має безліч корисних властивостей, а до того ж його називають чи не найсильнішим у природі афродизіаком. Білий трюфель на ринку - цінніший за чорний.

Михайло Козьма, житель села Брусниця:

Це великан. Такий трюфель може коштувати на біржі у Франції від 30 до 70 тисяч євро, великани. Малі, вони звичайно, коштують 4 тисячі євро, дві, десять, дванадцять...

Михайло розповідає, що після невдалих спроб отримати врожай - уже думав облишити цю справу. Та одного разу із дружиною випадково таки натрапили на трюфель.

Світлана Козьма, дружина Михайла:

Ішли по гриби. Це буковий і дубовий ліс. І на окраїні прямо, дощі сильні падали дощі, після дощів дуже легко верхушки. Я зразу не знала, що то трюфель. Навіть не могла уявити, що це трюфель, у нашій місцевості, на Буковині у нас. Це ж не Франція, не Італія.

Після того пан Михайло перетворив сімейну кухню на лабораторію, - пригадує дружина.

Міцелій дозріває, от бачите, у таких бутлях, в мішках, благородна біла плєсєнь закладена, бачите. Дальше ми зберігаємо його в холодильнику. Правильне збереження трюфеля, бачите, в холодильнику. От зберігається білий трюфель.

Свіжий трюфель можна зберігати майже місяць. Можна гриб і заморожувати. Єдине, що Михайло тримає в таємниці - навіть від родичів - так це технологію вирощування.

Світлана Козьма, дружина Михайла:

Не можна заходити, вікна, двері не можна відчиняти. Температура має бути однакова, всьо кварцоване, всьо запаковане, запечатане.

Попри французьку назву трюфелі мають українське походження,- переконує чоловік.

Михайло Козьма, житель села Брусниця:

Вивчав історію, трошки цікавився цим, колись з Карпат вивозили ялинки - і в Францію, і в Австрію. І от наш карпатський трюфель у них називається зовсім по-іншому - тобто французи зуміли розкрутити бренд.

Запах трюфеля передати словами неможливо. Це суміш аромату горіхів і білих грибів. Але найголовніше - цей делікатес росте просто у нас під ногами.