За годы независимости украинский кинематоргаф не смог выдать ни одного фильма, который бы приблизился по популярности к иностранным прокатным лентам. Причины упадка украинского кино прокомментировал директор аналитического центра ЦОСЭР, внук известного кинематографиста Алексея Ярмольского Денис Павленко.

По его словам, упадок обусловлен как недостатком бюджетов, так и слабостью съемочных команд проектов. Конечно, есть и обнадеживающие моменты, например мультфильмы. Так, "Никита Кожемяка" неплохо пошел и в Украине, и даже за рубежом; а долгожданная "Мавка", возможно, превзойдет этот успех.

Что касается фильмов, украинские режиссеры пока что мечутся между арт-хаусом и блокбастером. Это и понятно, поскольку бюджетные деньги выделяют далеко не всем, и далеко не в нужных для хорошего размаха количествах. В основном финансируются неуклюжие попытки снимать патриотические фильмы. К тому же, украинская кинондустрия погрязла во внутренних разборках, все эти питчинги, интриги и борьба за крохи финансирования не идет на пользу свободному полету режиссерской мысли. Чиновники не видят, что их проекты по постройке новых кинотеатров, искусственый отбор никому не интересных сценариев, и вся подобная возня, ориентировнная на получение откатов, не имеет никакого отношения к развитию кино, отметил Павленко.

Последние два года были особенно тяжелыми для кинематографа из-за карантина. Кинотеатры простаивали, съемочный процесс замер. Возможно, это может привести к перезагрузке системы, и мы увидим переосмысленный подход к конопроизводству. Как вариант выхода из безнадежной ситуации можно рассматривать финансирование проектов при помощи краудфандинга. Это позволит отобрать именно те фильмы, которые интересны людям, за которые они готовы заплатить, считает руководитель ЦОСЭР.

Возможно, появятся режиссеры, у которых в мозгах не будет доминировать яростное желание пройти питчинг и урвать бюджетных денег. Возможно они вспомнят, что кино – это искусство, подчеркнул Павленко.