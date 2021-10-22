Не молитвами єдиними. У Києво-Печерській лаврі відбувся форум "Церква відкрита для суспільства". Захід зібрав священників з усієї України. Говорили про роль церкви не лише в духовному житті людей, а й у соціальній допомозі. Докладніше про це - Олена Логінова.

Допомога ближньому і не лише духовна... Києво-Печерська лавра сьогодні стала центром Всеукраїнського Форуму "Церква відкрита для суспільства". Близько ста священнослужителів та соцпрацівників з'їхалися з усіх куточків України. Це медична та психологічна допомоги нужденним, годування безпритульних і малозабезпечених, освіта, материнство, збереження культурних цінностей, капеланство. У цій роботі церква вже десять років пліч-о-пліч - із Всеукраїнським союзом православних жінок.

Валентина Довженко, почесний голова Всеукраїнської спілки православних жінок:

Ми жінки об'єдналися для того, щоб не допустити роз'єднання поколінь, щоб сімейні традиції в нас розвивалися і укорінювалися, щоб в сім'ї була любов до дітей велика, щоб в сім'ї була повага і допомога людям старшого покоління.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської лаври:

Церква живе вмісті з людьми. І соціальне служіння - це служіння Христа народу. - сьогодні багато людей потребують нашої допомоги, потребують багато людей нашої любові й поваги.

Так при храмах і монастирях працюють лікарні, які надають людям медичну допомогу. Наприклад, у Зимненському та Головчинецькому - є безплатні офтальмологічні кабінети. Тут ось уже десять років рятують зір. За цей час провели понад вісім тисяч 500 оперативних втручань.

Сергій Риков, заслужений лікар України, завідувач кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я Україні ім. П. Л. Шупика:

Ми кожного року десь оглядаємо в кабінетах близько трьох тисяч пацієнтів - нужденних. До нас не приходять багаті. Недавно ми прооперували дівчинку Наталку - вона із Летичева, так вона має синдром Дауна і єдине око. Ми звернулись до благодійниці. Там велика сума, попросили... Благодійниця дуже турбувалась, щоб ми встигли - і ми встигли розумієте.

Тарас Марченко - православний психолог із Дніпра. Розповідає: по допомогу до них звертаються з усієї України. Для цього вже навіть створили спеціальні онлайн чати.

Тарас Марченко, православний психолог:

Это необходимо людям, которые находятся в растерянном состоянии - сейчас много таких людей. Семьям, которые находятся в кризисе, людям, которые возвращаются из зоны боевых действий. Люди, которые остаются с ситуацией один на один, когда у нас сейчас коронавирус.

Форуми Спілки православних жінок відбуваються по всій Україні. І стають майданчиком для діалогу між тими, кому потрібна допомога і тим, хто радо може її надати.