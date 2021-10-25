Біля канадського узбережжя гасять пожежу на контейнеровозі [ Редактировать ]
Біля канадського узбережжя гасять пожежу на контейнеровозі, що доправляв хімікати для шахт. Спалахнуло ще в суботу. Через це у повітря викинуло токсичні гази. Екіпаж евакуювали.
Минулося без постраждалих. Нині відкрите горіння ліквідували. І, як запевняє берегова охорона, небезпеки для людей на березі немає. Патрульні розшукують 40 контейнерів, що впали за борт.
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Бо тільки-но настає осінь, українські села та передмістя огортає їдкий дим від згарищ. При чому не зупиняють людей ані рейди поліції, ані штрафи. Бо поки традиції перемагають навіть вигоду.
Цей проєкт заснували працівники заповідника неподалік від міста Медельїн. Кажуть: із місцевих річок і боліт виловлюють тисячі плазунів, а потім їх перевозять до великих населених пунктів на продаж.
Роблять це не лише щоб задовольнити продовольчі потреби, а й задля екологічної безпеки. Питання - злободенне для столичного Дніпра.