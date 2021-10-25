Біля канадського узбережжя гасять пожежу на контейнеровозі, що доправляв хімікати для шахт. Спалахнуло ще в суботу. Через це у повітря викинуло токсичні гази. Екіпаж евакуювали.

Минулося без постраждалих. Нині відкрите горіння ліквідували. І, як запевняє берегова охорона, небезпеки для людей на березі немає. Патрульні розшукують 40 контейнерів, що впали за борт.