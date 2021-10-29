Когда можно делать прививку от коронавируса после болезни [ Редактировать ]
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Людям, которые переболели коронавирусом, также рекомендуют делать COVID-прививка. Однако вакцинироваться можно через три месяца после выздоровления. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
По информации ведомства, прививаться после течения COVID-19 можно и раньше, однако не менее чем через 28 дней с первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза.
Если же человек заболел коронавирусом, но уже успел получить первую дозу вакцины, вторая может быть введена согласно интервалу между дозами, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или подтверждения COVID-19.
Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.
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