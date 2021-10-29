Надії Савченко загрожує 2 роки обмеження волі за підробку ковід-сертифікату [ Редактировать ]
За липовий Ковід-сертифікат - підозра справжня. Надію Савченко - колишню депутатку та Героя України, таки притягнуть до відповідальності.
Як написав у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський - перед законом рівні усі. Савченко загрожує штраф - 850 гривень або арешт до 6 місяців, або ж обмеження волі до 2 років.
Останнє слово - за судом. Підробні довідки про вакцинацію ексдепутатка показала українським прикодонникам у Борисполі, коли поверталися із сестрою Вірою з Туреччини.
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Генпрокурор Ирина Венедиктова приказала брать дела о поддельных COVID-сертификатах под личный контроль и "методично доводить до приговоров". В 2021 году в суд направили 88 уголовных дел о подделке результатов тестов и документов о вакцинации, реальный тюремный срок грозит 104 лицам
На прошлой неделе она пыталась попасть с ним в Украину
Від 30 жовтня на територію країни пускатимуть лише тих, хто має статус постійного та довгострокового проживання і членів їхніх родин.
Відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали, фітнес-центри, ЦНАПи можна лише з негативними результатами ПЛР-тестів або сертифікатами вакцинації.