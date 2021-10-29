Підробні довідки про вакцинацію ексдепутатка показала українським прикодонникам у Борисполі.

За липовий Ковід-сертифікат - підозра справжня. Надію Савченко - колишню депутатку та Героя України, таки притягнуть до відповідальності.

Як написав у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський - перед законом рівні усі. Савченко загрожує штраф - 850 гривень або арешт до 6 місяців, або ж обмеження волі до 2 років.

Останнє слово - за судом. Підробні довідки про вакцинацію ексдепутатка показала українським прикодонникам у Борисполі, коли поверталися із сестрою Вірою з Туреччини.