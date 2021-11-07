Опозиція виступила за повну відставку уряду [ Редактировать ]
За повну відставку уряду виступає опозиція. Бо там вважають: точкові кадрові заміни ніяк не вплинуть на загальну ефективність Кабміну. Ось як прокоментував це Юрій Бойко.
Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
ОСІННІЙ МІНІСТРОПАД: НАСКІЛЬКИ ЕФЕКТИВНА РОТАЦІЯ В УРЯДІ?
То, что сегодня происходит, те страдания, которые несут люди, испытывают люди, это как раз вина сегодняшнего правительства, вина премьер-министра, министров, которые отвечают за это направление, но их не трогают почему-то, а решили там отвлечь внимание людей, чтобы как-то выпустить пар снятием нескольких министров. Я хочу сразу сказать - мы не участвовали в этом процессе, поскольку мы считаем, что все правительство должно быть отставлено за те провалы, которое оно допустило за последнее время. И будем на этом настаивать. Я считаю, что все правительство должно уйти в отставку и мы с удовольствием поддержим его отставку и будем требовать, чтобы они ушли в отставку, поскольку они провалили подготовку отопительного сезона и борьбу с эпидемией, которая накрыла страну.
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН: ЯК ВРЕГУЛЮВАТИ ЕНЕРГЕТИЧНУ КРИЗУ?
Надо абсолютно четко понимать, что провалена кампания по подготовке ресурсов, провалена кампания по заключению контрактов по поставки газа и угля, и сегодня надо в экстренном способом это устранять, для того, чтобы не было веяльных отключений, для того, чтобы не страдали люди. Надо заключить прямой контракт с Газпромом, как сделали молдаване и венгры совсем недавно, чтобы не зависеть от ценовых колебаний в Европе, надо закупить достаточное количество угля, договориться с Российской Федерацией, с Казахстаном, со всеми, кто поставляет уголь... надо обеспечить работу атомных энергоблоков и очень четко контролировать их работу, потому что от этого зависит прохождение отопительного сезона в том числе. Тоесть надо делать быстрие профессиональные меры, и которые, в сожалению я не вижу что кто-то способен это сделать. Поэтому мы сегодня реально висим на волоске.
ЧОМУ ОПОЗИЦІЯ НЕ ПІДТРИМУЄ "РЕСУРСНИЙ" ЗАКОНОПРОЄКТ 5600?
Есть вопросы, которые напрямую касаются увеличение налоговой нагрузки на людей. Они пытаются сейчас обьяснить, что это затронет крупный бизнес, там какие-то монополии. На самом дело, все это полуправда, потому что есть вещи, которые затрагивают людей - это и налог на фермеров дополнительный, и налог вообще на людей, которые продают продукцию со своих приусадебных участков. Тоесть это страдают люди, которые реально зарабатывают себе на жизнь сами. Вот против этого мы, естественно, выступаем и убрать вот эти правки мы требуем, убрать эти статьи мы требуем своими правками. Потому, что в таком виде, в котором он внесен этот закон, мы за него голосовать не будем, мы будем голосовать против.
по теме
До проєкту бюджету подали стільки поправок, що коли б депутати їх усі врахували, то ми б отримали такий кошторис, як, приміром, у Сполучених Штатах. Зрештою, більшість поправок відхилили. Кошторис - проголосували.
У Верховній Раді сьогодні звітували міністри. У перших рядах урядової ложі - новопризначені. Та до них запитань жодних. Бо ж свої посади отримали лише напередодні.
Збільшити витрати на субсидії. І відчутно підняти пенсії та прожитковий мінімум. Це вимоги опозиції.
Вони змінюються так швидко, що люди ледь встигають запам'ятовувати їхні обличчя. Лише за цей рік із одних рук в інші передали 11 міністерських портфелів! І найбільша кадрова ротація - 5 звільнень, і 4 призначення - відбулася цього тижня.
Вести реєстр олігархів доручено РНБО, яке очолює президент. Саме в його офісі наполягали на таких повноваженнях для Радбезу. Зранку автограф під документом поставив спікер парламенту Руслан Стефанчук.