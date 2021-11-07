За повну відставку уряду виступає опозиція. Бо там вважають: точкові кадрові заміни ніяк не вплинуть на загальну ефективність Кабміну. Ось як прокоментував це Юрій Бойко.

Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

ОСІННІЙ МІНІСТРОПАД: НАСКІЛЬКИ ЕФЕКТИВНА РОТАЦІЯ В УРЯДІ?

То, что сегодня происходит, те страдания, которые несут люди, испытывают люди, это как раз вина сегодняшнего правительства, вина премьер-министра, министров, которые отвечают за это направление, но их не трогают почему-то, а решили там отвлечь внимание людей, чтобы как-то выпустить пар снятием нескольких министров. Я хочу сразу сказать - мы не участвовали в этом процессе, поскольку мы считаем, что все правительство должно быть отставлено за те провалы, которое оно допустило за последнее время. И будем на этом настаивать. Я считаю, что все правительство должно уйти в отставку и мы с удовольствием поддержим его отставку и будем требовать, чтобы они ушли в отставку, поскольку они провалили подготовку отопительного сезона и борьбу с эпидемией, которая накрыла страну.

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН: ЯК ВРЕГУЛЮВАТИ ЕНЕРГЕТИЧНУ КРИЗУ?

Надо абсолютно четко понимать, что провалена кампания по подготовке ресурсов, провалена кампания по заключению контрактов по поставки газа и угля, и сегодня надо в экстренном способом это устранять, для того, чтобы не было веяльных отключений, для того, чтобы не страдали люди. Надо заключить прямой контракт с Газпромом, как сделали молдаване и венгры совсем недавно, чтобы не зависеть от ценовых колебаний в Европе, надо закупить достаточное количество угля, договориться с Российской Федерацией, с Казахстаном, со всеми, кто поставляет уголь... надо обеспечить работу атомных энергоблоков и очень четко контролировать их работу, потому что от этого зависит прохождение отопительного сезона в том числе. Тоесть надо делать быстрие профессиональные меры, и которые, в сожалению я не вижу что кто-то способен это сделать. Поэтому мы сегодня реально висим на волоске.

ЧОМУ ОПОЗИЦІЯ НЕ ПІДТРИМУЄ "РЕСУРСНИЙ" ЗАКОНОПРОЄКТ 5600?