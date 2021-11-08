Кабмин уволил четырех заместителей главы Минэкономики [ Редактировать ]
Кабинет министров уволил четырех заместителей министра экономики Украины. Соответствующее решение правительство приняло во время внеочередного заседания.
Согласно документам, было уволено:
- Гринюка Владимира Алексеевича с должности первого заместителя министра экономики (по собственному желанию);
- Глущенко Светлану Владимировну с должности заместителя министра экономики (по собственному желанию);
- Голубицкую Кристину Игоревну с должности заместителя министра экономики (в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти");
- Льва Михаила Александровича с должности заместителя министра экономики (в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти").
Напомним, что в ходе прошлого заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.
Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.
Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.
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