Бессарабская площадь стала полностью пешеходной / Фото: Hromadske

В центре Киева начинают реорганизовывать дорожное движение. В связи с нововведениями с 9 ноября Бессарабский проезд стал полностью пешеходной зоной – проезд транспорту перекрыт.

Об изменениях заявил экс-заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

Бессарабский проезд

Новая территория для пешеходов будет действовать в пределах Бессарабской площади, улицы Бассейной и Крутого спуска. Также на Бессарабке организовали велодорожку и парковочные зоны.

Для удобства автомобилистов, рядом на улице Бассейной обустроят дополнительную зону для парковки. В перспективе рассматривается прокладка трамвайной линии.

Бессарабский проезд

Отныне автомобили будут двигаться от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной только через улицы Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

Проезд на Бессарабский проезд будет открываться только для коммунального транспорта для уборки территории.

Переделать район Бессарабки планировали более 5 лет. Впервые площадь перекрыли ради эксперимента в 2016 году всего на два дня. Новый проект разработали в 2018 году, а презентовали лишь в конце 2020 года.

Дизайнеры предложили вариант решения проблемы мобильности, использования публичного пространства киевлянами и гостями города, а также улучшения экологической обстановки в центре столицы.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как недавно был перекрыт Крещатик – что происходило в центре Киева.