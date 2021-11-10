Улицу в центре Киева навсегда перекрыли для автомобилей (фото) [ Редактировать ]
Бессарабская площадь стала полностью пешеходной / Фото: Hromadske
В центре Киева начинают реорганизовывать дорожное движение. В связи с нововведениями с 9 ноября Бессарабский проезд стал полностью пешеходной зоной – проезд транспорту перекрыт.
Об изменениях заявил экс-заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.
Бессарабский проезд
Новая территория для пешеходов будет действовать в пределах Бессарабской площади, улицы Бассейной и Крутого спуска. Также на Бессарабке организовали велодорожку и парковочные зоны.
Для удобства автомобилистов, рядом на улице Бассейной обустроят дополнительную зону для парковки. В перспективе рассматривается прокладка трамвайной линии.
Бессарабский проезд
Отныне автомобили будут двигаться от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной только через улицы Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.
Проезд на Бессарабский проезд будет открываться только для коммунального транспорта для уборки территории.
Переделать район Бессарабки планировали более 5 лет. Впервые площадь перекрыли ради эксперимента в 2016 году всего на два дня. Новый проект разработали в 2018 году, а презентовали лишь в конце 2020 года.
Дизайнеры предложили вариант решения проблемы мобильности, использования публичного пространства киевлянами и гостями города, а также улучшения экологической обстановки в центре столицы.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как недавно был перекрыт Крещатик – что происходило в центре Киева.
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