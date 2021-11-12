В Днепре, на проспекте Героев Соборного района, произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Инцидент случился в одной из квартир многоэтажки.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в однокомнатной квартире, расположенной на втором этаже 9-этажного жилого дома.

Из-за сильного задымления пожарные сразу начали выводить на свежий воздух жильцов подъезда. Были эвакуированы восемь человек, из них один ребенок. Никто не пострадал.

Пожар был локализован и ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Читайте также, в одной из киевских квартир на 9 этаже жилого дома произошел пожар, вследствие которого погиб человек. в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины возгорания, а также все обстоятельства трагедии.

Кроме того, в населенном пункте Красное, который находится в Харьковской области на территории частного дома произошел пожар, в результате возгорания есть погибшие. К тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

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