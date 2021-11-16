В Украине суд впервые дал реальный срок за преступление на почве гомофобии. Одному из напавших на музыканта Максиму Вербу и поэта Сергея Савина во Львове дали четыре года и месяц тюрьмы. Об этом сообщила общественная организация "Инсайт".

На состоявшемся сегодня открытом судебном заседании был вынесен приговор второму нападающему на поэта Сергея Савина и музыканта Максима Вербу. Учитывая детали нападения и предварительную судимость злоумышленника с неотбытым наказанием, его приговорили к лишению свободы сроком 4 года и 1 месяц! Обвинение было предъявлено по статье УКУ 296 (хулиганство), но с указанием гомофобного мотива совершения преступления.

Второй гомофоб получил условный срок в четыре года. Далее будут расследоваться дела еще двух нападавших на музыкантов.

В июле 2021 года во Львове четверо мужчин напали на музыканта Максиму Вербу и поэта Сергея Савина. Молодых людей избили, залили глаза слезоточивым газом, после чего забрали кошелек и телефон.

По словам мужчин, единственной причиной нападения стала неприязнь из-за сексуальной ориентации. Якобы их избили из-за того, что Савин назвал Вербу "коханим другом". Парни уверяют, что это такая форма дружеского общения, и к ЛГБТ-сообществу они не принадлежат.

Напомним, что летом Верховная Рада приняла законопроект №5488, который вносит изменения в уголовный и административный кодексы. Документ предусматривает ответственность за публичные призывы к насилию на почве нетерпимости (расовой, национальной, сексуальной и т.д.), а также вводит понятие уголовных преступлений на этой почве.

Как сообщали "Подробности", в феврале 2021 года сразу 185 немецких актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут как люди нетрадиционной сексуальной ориентации.