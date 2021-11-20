Несмотря на то, что в большинстве регионах Украины властвует осенняя погода, в Карпатах уже настоящая зима.

На вершине Черногоры выпало до метра снега.

Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер западный 8м/с, ограниченная видимость до 50м, на северных склонах передувы снега до 1м", - отмечают в ведомстве.

Как сообщают синоптики, в воскресенье, 21 ноября, в Украине будет преимущественно сухая погода, однако в некоторых областях ожидается мокрый снег.

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