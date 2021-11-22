До Ефіопії повернули розграбовані скарби [ Редактировать ]
До Ефіопії повернулися скарби, розграбовані британськими військами 153 роки тому. Серед цінностей - церемоніальна корона, імператорський щит, кубки зі срібним тисненням, рукописний молитовник, хрести та намиста. Ці експонати зберігалися у Великій Британії, Бельгії та Нідерландах. Туди вони потрапили після перемоги англійців над імператором Теодросом Другим. Доправлення артефактів на батьківщину - у Лондоні назвали великою подією. Африканські країни й далі закликають Європу та США повернути коштовності та культурні надбання, вивезені під час колонізації.
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