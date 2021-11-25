Повертати кошти ошуканих вкладників українських банків дозволять шляхом кримінальних проваджень та за участі закордонних юристів. Стягненням займеться Фонд гарантування вкладів. Такі заходи передбачає один із пунктів нового Меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом. Відповідно до документу, уже найближчим часом український уряд має ініціювати зміни до законодавства, що посилять відповідальність за борги перед інвесторами. Відомості про банкірів, які отримали судові вироки, потрапили під слідство та про виплачені суми зобов'язався оприлюднювати Офіс генерального прокурора. А про інші економічні новини розкаже Марина Глущенко.

Пенсії по-новому. Згідно з меморандумом про співпрацю з МВФ, Україна має утриматися від затвердження нових спеціальних пенсій чи привілеїв, подальшого збільшення виплат і зниження пенсійного віку. Натомість запровадять дату проведення щорічної індексації пенсій, а також спростять поточну складну систему нарахування надбавок для осіб, які давно вийшли на пенсію. Будь-які правові зміни щодо зростання пенсійних видатків повинні бути підкріплені аналізом середньострокового фіскального впливу.

В Україні з'явиться власний національний авіаперевізник Ukrainian National Airlines. Про це повідомив глава держави. Водночас прем'єр-міністр зазначив: Україна до 2030-го року інвестує в розвиток авіабудівництва 34 мільярдів гривень. 45 високотехнологічних вітчизняних підприємств до 1 січня 2025 року вже отримали податкові пільги на прибуток, НДС, земельні й митні пільги на ввезення обладнання. Усі ці заходи будуть спрямовані на модернізацію виробництва пасажирських й транспортних літаків, гелікоптерів й безпілотників. У межах цієї програми також ухвалено рішення про зведення двох нових аеропортів - на Сході країни та Закарпатті.

Із 26 листопада на дорогах України з'являться 10 нових камер фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це заявив заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький. Камери встановлять на автошляхах Запоріжжя, Львова, Тернополя, а також Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей. Отже, автоматично фіксуватимуть порушення вже 246 спецприладів у 24-х містах та 15-ти регіонах України.

Веселих свят! Витрати на новорічний стіл зростуть. Як підрахували в Селянській спілці України, цибуля здорожчає у два з половиною рази, щонайменше на 20 відсотків зростуть у ціні помідори, огірки та перець, на 15 відсотків - вершкове масло. Підвищиться і вартість м'яса. Свинини - на 20, курятини - на 10.