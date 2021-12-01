Росія вирішила розірвати дипломатичні відносини з НАТО [ Редактировать ]
Захист України проти російської агресії став провідною темою дводенного саміту НАТО у Ризі. Там зібралися міністри закордонних справ країн-членів Альянсу. Присутній і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Обговорили стягування Москвою військ та важкого озброєння до українських кордонів, а також можливі санкції проти Росії.
Голова латвійського зовнішньополітичного відомства Едгарс Рінкевичс закликав Євросоюз і НАТО надіслати чіткий сигнал Росії, що посилення загрози для суверенітету та цілісності України спричинить військову відповідь країн Заходу. Північноатлантичний Альянс вже готує план дій на випадок найгіршого сценарію.
Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:
Будь-яка майбутня агресія Росії проти України обійдеться дорого і матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії. Нам треба бути готовими до найгіршого, і ми повинні донести до Росії меседж, що вона має відмовитися від військового вторгнення в Україну. На жаль, нещодавно Росія вирішила розірвати дипломатичні відносини з НАТО. Ми закликаємо Москву переглянути це рішення та відновити участь у раді НАТО-Росія заради миру та безпеки.
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