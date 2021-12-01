Захист України проти російської агресії став провідною темою дводенного саміту НАТО у Ризі. Там зібралися міністри закордонних справ країн-членів Альянсу. Присутній і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Обговорили стягування Москвою військ та важкого озброєння до українських кордонів, а також можливі санкції проти Росії.

Голова латвійського зовнішньополітичного відомства Едгарс Рінкевичс закликав Євросоюз і НАТО надіслати чіткий сигнал Росії, що посилення загрози для суверенітету та цілісності України спричинить військову відповідь країн Заходу. Північноатлантичний Альянс вже готує план дій на випадок найгіршого сценарію.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО: