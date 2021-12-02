Стрімкому ширенню нових штамів сприяють ігнорування вакцинації - ВООЗ [ Редактировать ]
"Омікрон" дістався Сполучених Штатів, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Інфіковані та контактні особи - на карантині. У ВООЗ заявили: стрімкому ширенню нових штамів сприяють ігнорування вакцинації та низький рівень тестувань.
Водночас Європа нині потерпає переважно від варіанту "Дельта". У Німеччині кількість летальних випадків серед недужих сягнула максимуму за останні 9 місяців. Від ускладнень інфекції померли 446 людей. А у Польщі коронавірус минулої доби забрав життя понад півтисячі хворих.
Нових випадків - майже 30 тисяч. У тамтешньому МОЗі кажуть: це найвищі показники в країні з квітня. Усього в світі зареєстрували понад 660 тисяч нових інфікувань. Близько 8,5 тисяч людей померли.
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Одужало вдвічі більше - понад 26 тисяч. Від ускладнень померли 557 пацієнтів.
Щоправда, одужало удвічі більше людей, ніж заразилось - понад 26 тисяч.
У випробуваннях візьмуть участь майже три десятки пацієнтів. Виробника препарату поки не розголошують.
Із четверга в "червону" зону увійде Вінниччина. Натомість Луганщина, Херсонщина й Волинь незабаром можуть перейти в помаранчеву.
Наразі в Україні хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу щепилися 39,4% людей, а завершили курс вакцинації 28%.