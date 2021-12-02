В четверг, 2 декабря, в НБУ рассказали о причинах переменчивой ситуации на валютном рынке. В течение первой половины месяца гривна укреплялась, но во второй половине - заметно девальвировала.

Так, в начале прошлого месяца предложение иностранной валюты значительно превышало спрос на нее. Главными источниками иностранной валюты в этот период были экспортная выручка предприятий АПК и ГМК, а также средства, поступившие от нерезидентов.

Кроме того, сказывались и позитивные ожидания относительно дальнейшего прогресса в сотрудничестве с МВФ после достигнутых договоренностей в октябре. НБУ выкупал избыточную валюту на рынке, пополняя международные резервы.

Однако во второй половине ноября гривна ослабла из-за значительного роста спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологических факторов, обусловленных геополитическими рисками, в частности накопления войск РФ на границе с Украиной.

В результате за ноябрь официальный обменный курс гривны к доллару девальвировал на 3,2% по сравнению с концом октября, однако в среднем за месяц его обесценивание было гораздо более умеренным (0,3%). Несмотря на значительные продажи иностранной валюты для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний сальдо интервенций НБУ в ноябре осталось положительным – около 0,4 млрд долларов.

Читайте также, официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,1%. А положительное сальдо интервенций НБУ составило 20 млн долларов, на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление, курс гривны рос в связи со значительным предложением наличной иностранной валюты.

Кроме того, несмотря на принятый в Украине закон о виртуальных активах, украинцы, как и раньше не смогут покупать за биткойны материальные ценности. "Виртуальная валюта", это не валюта по существу, а набор, элемент цифрового кода, некий нематериальный актив.

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