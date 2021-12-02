Кабинет министров внес изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата. Водителей-нарушителей смогут лишить прав после решения суда.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Так, гражданин будет считаться лишенным права управления транспортным средством после вступления в законную силу решения суда о лишении этого права.

Также, в отдельных случаях, если решение об админправонарушении не принято в установленный срок, лицо имеет право получить продлить на трехмесячный срок временное разрешение на право управления или по заявлению вернуть временно изъятое.

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Кроме того, в сервисных центрах МВД Украины в ближайшие дни не будут выдавать удостоверение водителя, а также документы о регистрации транспорта. О возобновлении выдачи документов в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.

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