В Украине изменили порядок лишения прав водителей [ Редактировать ]
Кабинет министров внес изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата. Водителей-нарушителей смогут лишить прав после решения суда.
Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
Так, гражданин будет считаться лишенным права управления транспортным средством после вступления в законную силу решения суда о лишении этого права.
Также, в отдельных случаях, если решение об админправонарушении не принято в установленный срок, лицо имеет право получить продлить на трехмесячный срок временное разрешение на право управления или по заявлению вернуть временно изъятое.
Читайте также, в Украине хотят изменить водительские права. Так, правительство внесло изменения в формат водительских удостоверений, в которые будут внесены специальные обозначения, и обновило механизм сдачи практического экзамена на получение прав.
Кроме того, в сервисных центрах МВД Украины в ближайшие дни не будут выдавать удостоверение водителя, а также документы о регистрации транспорта. О возобновлении выдачи документов в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.
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