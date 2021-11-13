С этим документом можно будет управлять только определенными авто/ фото: Фокус

С декабря 2021 года на территории Украины в водительских правах появится отметка о том, на какой коробке передач учился водить автомобиль владелец удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Таким образом, водительские права с отметкой "78" означают, что их владелец имеет право водить транспортные средства только на автоматической коробке передач.

Это означает, что с таким документом водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.

Читайте также, в Украине хотят изменить водительские права. Так, правительство внесло изменения в формат водительских удостоверений, в которые будут внесены специальные обозначения, и обновило механизм сдачи практического экзамена на получение прав.

Кроме того, в сервисных центрах МВД Украины в ближайшие дни не будут выдавать удостоверение водителя, а также документы о регистрации транспорта. О возобновлении выдачи документов в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.

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