Снігопади завалили захід країни. На Львівщині та Закарпатті кілька десятків сіл і містечок - поринули в темряву. У Карпатах - високий ризик сходження лавин.

Тож синоптики оголосили штормове попередження - третього рівня небезпеки. Більше - про погодні вибрики - у нашому матеріалі.

Західну Україну від ночі засипає мокрим снігом. На Буковині насипало подекуди вже понад десять сантиметрів.

Валентина, жителька селища Берегомет:

Це у нас нині вперше випав сніг і от дивіться скільки намело за півдня буквально.

Для комунальників зима вже традиційно прийшла несподівано. У місті Долина через нерозчищені дороги паралізувало транспорт. Машина швидкої понад пів години не могла виїхати на виклик із лікарні... Замело і центральні траси. Найбільше - перевали. Кучугури снігу там сягають подекуди пів метра. Шляховики вивели на дороги близько сотні одиниць техніки.

На високогір'ї висота заметів уже сягає подекуди пів метра. А через мокрий сніг - пообривалися електродроти, без світла залишилися кілька населених пунктів.

Василь Манівчук, начальник Закарпатського центру з гідрометеорології:

Наприкінці доби, третього грудня, надходження похолодання в область і це зупинить випадіння опадів. Звичайно це похолодання несе в собі інші ризики. Це зниження температур до критичних значень, на високогір'ї, протягом ночі на четверте число температури опускатимуться до -17 -18 градусів.

Та доки одну частину Закарпаття засипає снігом, іншу заливає дощами. У селі Колочава затопило будинок культури. Води натекло стільки, що у приміщенні попливли стільці. Синоптики попереджають - рівень води в річках Латориця та Боржава - може істотно піднятися.

Обрушилися снігопади й на Львівщину. Через обриви електромереж без світла - 200 населених пунктів. Протягом дня лише частину сіл вдалося під'єднати до електрики. А синоптики - прогнозують і надалі хуртовини та налипання мокрого снігу.

Микола Козачук, житель Львівщини:

А як без світла? Так як 50 років назад. Світла немає, свічку запалив, води попив і в люлю. У нас як завжди зима прийшла нежданно. Ніхто не очікував, що то буде в грудні місяці.

На Рівненщині - найбільше дісталося Дубенському та Рівненському районам. Мело й на Поліссі. Пів сотні машин уночі посипали шляхи сумішшю проти ожеледиці.

У самому Рівному на дорогах утворилася багнюка, і місто скували затори. Комунальники вранці не встигали все розчищати.

Петро Бучинський, керівник дільниці шляхово-експлуатаційного управління Рівненської міської ради:

Ну проблеми, які трохи виходила техніка з ладу, бо застаріла техніка, а так вроді працюємо, рух не заблокований, усі проїздні шляхи.

Ще до обіду сніг припинився, але синоптики вже попередили - ввечері сніжитиме знову. А вночі ще й вдарить мороз до мінус восьми. Погіршення погодних умов прогнозують і у вихідні.

Богдан Масовець, керівник Рівненського гідрометцентру:

Будуть періоди морозні, вони зазвичай, ці періоди, холодні, зі снігами йдуть орієнтовно 5-6 днів. Зараз може бути період, який ми прогнозуємо з мінусовими температурами, потім буде період потепління.

Через складні погодні умови на дороги виїдуть мобільні групи поліцейських і рятувальників. Вони чергуватимуть на випадок, якщо хтось із водіїв потребуватиме допомоги.