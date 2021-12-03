Автівки тим, хто цього потребує найбільше. До Міжнародного дня людей з інвалідністю столичний голова вручив ключі від нових машин шістьом ветеранам, які воювали на Донбасі. Захисники мають інвалідність 1-2 групи. Тому кожне авто переобладнали під потреби власника. За словами Віталія Кличка, з часом Київ має стати безбар'єрним містом.

Віталій Кличко, міський голова Києва: