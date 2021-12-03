Мер Києва вручив автівки ветеранам війни на Донбасі [ Редактировать ]
Автівки тим, хто цього потребує найбільше. До Міжнародного дня людей з інвалідністю столичний голова вручив ключі від нових машин шістьом ветеранам, які воювали на Донбасі. Захисники мають інвалідність 1-2 групи. Тому кожне авто переобладнали під потреби власника. За словами Віталія Кличка, з часом Київ має стати безбар'єрним містом.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
14 станцій метрополітену обладнані всіма умовами доступності. В оновлених відділеннях лікарень ми завжди дублюємо шрифтом Брайля. Усі пам`ятки в центрі міста також обладнуємо шрифтом Брайля. Тільки цього року ми надали підтримку, фінансову підтримку 104 громадським організаціям. Особам з інвалідністю. Але, на жаль, сума невелика. 17,5 мільйонів гривень. Інфляція йде зараз, курс зростає, ціни зростають. І це буде корисно для того, щоб ми збільшили цю суму.
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