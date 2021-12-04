Під водою опинилася знаменита туристична принада у Венеції [ Редактировать ]
Венецію затопило. Під водою опинилася знаменита туристична принада - площа Сан Марко. Рівень води піднявся майже на один метр, але це в межах норми для так званого сезону високих припливів, який нині триває. Аби перехожі не замочили ніг, через площі та вулиці перекинули спеціальні дерев'яні містки. Однак багато гостей міста воліють взути спеціальне взуття. Адже мало де ще у світі матимуть нагоду пройтися старовинною бруківкою по коліна у воді.
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