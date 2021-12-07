Нові карантинні обмеження у Франції. В країні на чотири тижні зачиняють нічні клуби, а також запроваджують масковий режим у школах. Таке заявив прем'єр-міністр Франції - Жан Кастекс. Політик закликав громадян уникати корпоративів, а працедавців заохочувати до віддаленої роботи. Раніше Франція дозволила відвідувати кафе та відкриті різдвяні ярмарки лише вакцинованим жителям. Уряд також змінив правила для мандрівників, що хочуть потрапити в країну з-за меж ЄС. Відтепер навіть імунізованим потрібно показати негативний тест на коронавірус.