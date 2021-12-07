Франція запроваджує нові карантинні обмеження [ Редактировать ]
Нові карантинні обмеження у Франції. В країні на чотири тижні зачиняють нічні клуби, а також запроваджують масковий режим у школах. Таке заявив прем'єр-міністр Франції - Жан Кастекс. Політик закликав громадян уникати корпоративів, а працедавців заохочувати до віддаленої роботи. Раніше Франція дозволила відвідувати кафе та відкриті різдвяні ярмарки лише вакцинованим жителям. Уряд також змінив правила для мандрівників, що хочуть потрапити в країну з-за меж ЄС. Відтепер навіть імунізованим потрібно показати негативний тест на коронавірус.
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Чернівецька область - у "жовтій" зоні епіднебезпеки. Але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня - це рішення обласної комісії ТЕБ та НС.
Водночас нагадаю, в "жовтій" зоні посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест.
С понедельника, 6 декабря, в Украине будут действовать новые правила карантина
По состоянию на среду, 1 декабря, в "красной" зоне карантина находится 19 регионов
На сьогодні в ній чотири області - Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Але вже з понеділка там для нещеплених запроваджують, по суті, "червоні" правила.