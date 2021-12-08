Умер известный украинский футболист и тренер [ Редактировать ]
В России в возрасте 61 года умер известный украинский футболист и тренер Игорь Гамула.
Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Ростов".
"Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича", - говорится в заявлении клуба.
Гамула - уроженец Луганска и воспитанник местной "Зари". В бытность футболистом он также поиграл за российские СКА, "Ростсельмаш", "Атоммаш" и херсонские "Кристалл" и "Таврию".
В период с 2009 по 2011 год был главным тренером ужгородского "Закарпатья". Также он работал в Латвии, последние годы жизни провел в России.
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