У Путина назвали условие для расширения "нормандского формата" [ Редактировать ]
Расширение нормандского формата за счет включения в него США возможно только после согласования позиции всех участников переговорного процесса. Этот вопрос в ближайшие дни могут обсудить президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Коммерсантъ".
"Прежде, чем говорить о расширении (нормандского формата - ред.), нужно сопоставить позиции всех участников четверки", - заявил изданию Песков.
Он напомнил, что раньше Германия и Франция выступали против расширения формата за счет присоединения к нему США. Песков добавил, что пока конкретики в этом вопросе нет.
По его словам, Макрон и Путин могут затронуть тему расширения нормандского формата в разговоре, который должен состояться в ближайшие дни.
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