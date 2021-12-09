Майже 25 тисяч людей одужали від коронавірусу [ Редактировать ]
Майже 12 із половиною тисяч нових випадків ковіду зафікували в Україні минулої доби.
465 пацієнтів померли. Одужало майже 25 тисяч людей.
За даними Міністерства охорони здоров'я - найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області.
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