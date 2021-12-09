Це Дівчинка! В сім'ї британського прем'єра Бориса Джонсона - поповнення. Дружина Керрі Саймондс сьогодні народила йому другу дитину. Татусь, як пишуть британські таблоїди, був на пологах.

Зараз мама й маля почуваються добре. Ім'я новонародженої пара не розкриває. Британський прем'єр не тільки відомий політик, а й ловелас. Він уже має семеро дітей, одна з доньок - позашлюбна. Кері Саймондс - третя дружина політика. Вони побралися навесні цього року. До цього Джонсона не раз критикували за подружні зради й любовні походеньки.