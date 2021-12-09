У британського прем'єра Бориса Джонсона народилася донька [ Редактировать ]
Це Дівчинка! В сім'ї британського прем'єра Бориса Джонсона - поповнення. Дружина Керрі Саймондс сьогодні народила йому другу дитину. Татусь, як пишуть британські таблоїди, був на пологах.
Зараз мама й маля почуваються добре. Ім'я новонародженої пара не розкриває. Британський прем'єр не тільки відомий політик, а й ловелас. Він уже має семеро дітей, одна з доньок - позашлюбна. Кері Саймондс - третя дружина політика. Вони побралися навесні цього року. До цього Джонсона не раз критикували за подружні зради й любовні походеньки.
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Але якби ж то прем'єр просто загубився в нотатках. Зміст його промови теж неабияк подивував присутніх. Бо Джонсон почав розповідати про сімейну поїздку до парку атракціонів Свинки Пеппи.
Велика Британія нарощує допомогу Україні. Зокрема, фінансову. Цього року ще один мільярд фунтів піде на українські проєкти. Про це стало відомо на першому засіданні так званого "британсько-українського стратегічного діалогу".
Про це домовилися на першому засіданні у форматі "стратегічного діалогу". Зустріч відбулася в Лондоні за участі міністрів закордонних справ та представників урядів.
Термінове обговорення українського питання влаштували в британському парламенті. Депутати викликали на засідання представника Міністерства закордонних справ країни, щоб дізнатися про дії уряду в разі нападу РФ на Україну.